05 Nisan 2025, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Bayram tatilinin 7. gününde acı bilanço: 580 trafik kazası 5 can kaybı
9 günlük Ramazan Bayram tatilinin 7. gününde 580 trafik kazası meydana geldi. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 855 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürücüleri uyardı, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.