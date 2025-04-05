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Bayram tatilinin 7. gününde acı bilanço: 580 trafik kazası 5 can kaybı

Bayram tatilinin 7. gününde acı bilanço: 580 trafik kazası 5 can kaybı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.04.2025 13:17
9 günlük Ramazan Bayram tatilinin 7. gününde 580 trafik kazası meydana geldi. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazalarda, 855 kişi ise yaralandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sürücüleri uyardı, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.
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Bayram tatilinin 7. gününde acı bilanço: 580 trafik kazası 5 can kaybı
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