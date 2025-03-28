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Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı! Otoyolda yoğunluk oluştu

Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı! Otoyolda yoğunluk oluştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 01:47
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı tatilini 9 güne çıkartmasının ardından bazı sürücüler yollara erken çıktı. Tatili uzatmak isteyenlerin gece saatlerinde çıktığı yolculuk sebebi ile Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde yoğunluk oluştu. Uzun araçlar sebebi ile yoldaki yoğunluk gözle görülürken, yoğunluğun hafta sonu artması bekleniyor.
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Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı! Otoyolda yoğunluk oluştu
Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı!
Bayram tatilini uzatmak isteyenler yola çıktı!
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