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Bayram tatili yolunda kaza: 5 yaralı

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Giriş: 07.04.2024 12:49
Sivas’ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
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