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Bayram tatili için biletlere yoğun talep

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.03.2024 14:19
Ramazan bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasıyla, yılın ilk uzun dönem tatili için rotalar oluşturulmaya başlandı. 5-15 Nisan tarihlerinde uçaklarda neredeyse boş yer kalmadı. Otobüs şirketleri de ek seferlere hazırlanıyor.
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