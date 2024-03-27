Bayram tatili için biletlere yoğun talep

Ramazan bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasıyla, yılın ilk uzun dönem tatili için rotalar oluşturulmaya başlandı. 5-15 Nisan tarihlerinde uçaklarda neredeyse boş yer kalmadı. Otobüs şirketleri de ek seferlere hazırlanıyor.

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