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Bayram öncesi üzücü kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

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Giriş: 27.06.2023 10:49
Kocaeli İzmit-Kandıra yolu Çayırköy mevkiinde durakta yolcu alan belediye otobüsüne çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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