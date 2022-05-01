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Bayram kahvaltısı nasıl olmalı? Bayramda ne yemeli ne yememeli? İşte mideyi yormayacak bayram kahvaltısı

A Haber
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Giriş: 01.05.2022 09:23
Ramazan ayının artık sonuna gelindi. 30 gün süren orucun ardından normale dönen beslenmemizde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sağlıklı bir bayram kahvaltısında neler olmalı? İşte uzamanından öneriler...
Bayram kahvaltısına dikkat! BAYRAM KAHVALTISINA DİKKAT!

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Bayram kahvaltısına dikkat!
Bayram kahvaltısına dikkat!
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