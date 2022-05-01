01 Mayıs 2022, Pazar
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Bayram kahvaltısı nasıl olmalı? Bayramda ne yemeli ne yememeli? İşte mideyi yormayacak bayram kahvaltısı
Ramazan ayının artık sonuna gelindi. 30 gün süren orucun ardından normale dönen beslenmemizde bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki sağlıklı bir bayram kahvaltısında neler olmalı? İşte uzamanından öneriler...