24 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bayılan kadın raylara düştü

Bayılan kadın raylara düştü

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2022 08:50
Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir kadın bayılarak raylara düştü. Bakın, 2 polis memuru bayılan kadını olası bir faciadan nasıl kurtardı.

Tansiyonu düştü, bayılıp tren raylarına düştü. Ölümün eşiğinden döndü. Olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti.

Bir kadın metro istasyonunda bayılarak raylara düştü. Şans eseri o sırada iki polis memuru da platformda yürüyordu.

Düşen kadını gören polis bir an bile tereddüt etmeden raylara atladı. Kadını kurtarmaya çalıştı.

Polis kısa sürede arkadaşının da yardımıyla kadını olası felaketten kurtardı.

O anlar polisin üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurbanlıkların İstanbul’a girişi başladı
Kurbanlıkların İstanbul'a girişi başladı
Bayılan kadın raylara düştü
Bayılan kadın raylara düştü
İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi
İlk kurbanlıklar İstanbul’a geldi
Poşeti kurcalayınca elinde patladı
Poşeti kurcalayınca elinde patladı
Mahmut Ustaosmanoğlu’na veda
Mahmut Ustaosmanoğlu'na veda
A Haber söndürme helikopterinde
A Haber söndürme helikopterinde
Ağaca asılı ceset bulundu
Ağaca asılı ceset bulundu
Define arayan kişi canından oldu
Define arayan kişi canından oldu
Çocuk aracını çaldı! Taşıyamayınca binip kaçtı
Çocuk aracını çaldı! Taşıyamayınca binip kaçtı
İş insanına eşinden büyük şok
İş insanına eşinden büyük şok
Motosikletin çarptığı yaya, arkadaşının üzerine uçtu
Motosikletin çarptığı yaya, arkadaşının üzerine uçtu
Rize’de yaylaya kar yağdı
Rize'de yaylaya kar yağdı
Daha Fazla Video Göster