Bayılan kadın raylara düştü

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde bir kadın bayılarak raylara düştü. Bakın, 2 polis memuru bayılan kadını olası bir faciadan nasıl kurtardı.

Tansiyonu düştü, bayılıp tren raylarına düştü. Ölümün eşiğinden döndü. Olayın adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti.

Bir kadın metro istasyonunda bayılarak raylara düştü. Şans eseri o sırada iki polis memuru da platformda yürüyordu.

Düşen kadını gören polis bir an bile tereddüt etmeden raylara atladı. Kadını kurtarmaya çalıştı.

Polis kısa sürede arkadaşının da yardımıyla kadını olası felaketten kurtardı.

O anlar polisin üzerindeki güvenlik kamerasına yansıdı.