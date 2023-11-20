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Bavulun içinden çıkanlar şoke etti

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Giriş: 20.11.2023 18:00
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 5 yıldızlı bir otelden ayrılmak üzere olan Rus turist aileni valizinden otele ait çok sayıda malzeme çıktı. Turistlerin valizlerinden çıkan malzemeler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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