Batman’da yağmur alarmı: Vatandaşlar rögarları kendi imkânlarıyla açtı

Batman’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, tıkanan rögarlar yüzünden trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Belediye ekiplerinin müdahalesini beklemeden bazı vatandaşlar su taşkınını önlemek için rögar kapaklarını kendi imkânlarıyla açmaya çalıştı. Yetkililer yağışların devam edebileceğini belirterek sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

