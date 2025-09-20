20 Eylül 2025, Cumartesi

Batman'da taşlı sopalı kavga kamerada: 6 yaralı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 20.09.2025 14:44
Batman’ın Kozluk ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.
