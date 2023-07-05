05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Batman’da kuyuya düşen yavru kartal itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Batman merkeze bağlı Recepler köyü mevkiinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmalar sonucunda yavru kartalı kuyudan çıkartarak doğaya bıraktı.