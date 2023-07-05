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Batman’da kuyuya düşen yavru kartal itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Giriş: 05.07.2023 12:02
Güncelleme:05.07.2023 12:02
Batman merkeze bağlı Recepler köyü mevkiinde 6 metre derinliğindeki kuyuya düşen yavru kartal, vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşlar, durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. İtfaiye ekipleri, bir saat süren çalışmalar sonucunda yavru kartalı kuyudan çıkartarak doğaya bıraktı.
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