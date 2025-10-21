Batman’da abart egzoz kullanan 6 sürücüye 121 bin 43 lira ceza

Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abart egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne, toplamda 121 bin 43 lira ceza kesildi.

