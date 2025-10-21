21 Ekim 2025, Salı

Batman’da abart egzoz kullanan 6 sürücüye 121 bin 43 lira ceza

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 21.10.2025 16:29
Batman’da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamalarda, mevzuata uygun olmayan teknik değişiklikle ‘abart egzoz’ olarak tabir edilen yüksek sesli egzoz kullanan 1 otomobil ve 5 motosiklet sürücüsüne, toplamda 121 bin 43 lira ceza kesildi.
