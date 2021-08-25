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Batman’da 1 haftada 40 kişi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 25.08.2021 23:30
Batman’da koronavirüs salgınında son 1 ay içinde artan vaka sayıları ile beraber can kaybı oranları da arttı, son 1 hafta içinde içlerinde gençlerin de olduğu toplam 40 vatandaş yaşamını yitirdi.

Batman'da 2 ay öncesine kadar koronavirüs salgın salgınıyla mücadele kapsamında en düşük şehirler arasında bulunurken kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber günlük vaka sayısında patlama yaşandı.

Şu an koronavirüs salgın hastalığı günlük vakalar 650-700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı hemen hemen yüzde yüze ulaştı. Son 1 hafta içerisinde aralarında Batman dışından da gelenlerle beraber ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi yaşamını yitirdi.

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