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Batan geminin deniz altındaki görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 18.02.2024 13:33
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 4. gününe girerken, sabah erken saatlerde dalgıçlar batık gemiye yeniden dalış gerçekleştirdi. Dalgıçların gemi enkazında arama yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
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