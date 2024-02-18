18 Şubat 2024, Pazar
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Batan geminin deniz altındaki görüntüleri ortaya çıktı
İmralı Adası güneyinde batan kuru yük gemisindeki mürettebatı arama çalışmaları 4. gününe girerken, sabah erken saatlerde dalgıçlar batık gemiye yeniden dalış gerçekleştirdi. Dalgıçların gemi enkazında arama yaptığı görüntüler ortaya çıktı.