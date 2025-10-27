Başsavcılık devrede: Soruşturma derinleşecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunun ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini duyurdu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi. Öte yandan 4 büyük kulüp başta olmak üzere çok sayıda takımdan bahis oynayan hakemlerin isimlerinin açıklanmasına yönelik talep geldi. Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada bahis soruşturmasının derinleşeceği kaydedildi.