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Başkentte yağmurlardan sonra oluşan göçük korkuttu!

Başkentte yağmurlardan sonra oluşan göçük korkuttu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:27
Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Ankara'da etkili olan yağmurların ardından bir inşaat sahasında oluşan göçük mahalle halkını korkuttu. Kaldırımın altında oluşan göçüğün ardından belediye ekiplerince şerit çekilerek kaldırım kullanıma kapatıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri tarafından göçüğün inşaat sahasından kaynaklanmadığı tespit edildi. Mahalle sakinleri, durumun kendilerini korkuttuğunu ve belediye ekiplerinin bu konuda ihmali olduğunu söyledi. Çevre esnafı ise belediye ekiplerinin yeterince ilgilenmediklerini kaydetti.
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Başkentte yağmurlardan sonra oluşan göçük korkuttu!
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