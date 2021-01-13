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Başkent'te beklenen kar yağışı başladı! Ankara'da kar yağışı ne kadar devam edecek? | 13 Ocak 2021 hava durumu

A Haber
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Giriş: 13.01.2021 11:18
Güncelleme:13.01.2021 11:28
Son dakika haberi... İstanbul'un yolunu gözlediği kar yağışı Ankara'da etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrası kentte sıcaklık 5 derecenin altına düştü. Detayları A Haber Muhabiri Murat Sekban aktardı.

A Haber Muhabiri Sekban'ın açıklamaları şu şekilde:

Dün itibarıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara için 'sarı' uyarı vermişti. Gece yarısı itibarıyla sağanak yağmur yağmaya başlamıştı. Yaklaşık yarım saattir de Başkent Ankara'da yüksek kesimlerde başlamak üzere şehir merkezine doğru kar yağışı ilerliyor.

İncek bölgesinde kar yağışı nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor. Ankara Valiliği özellikle araç sürücülerine dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan uzmanlar, önceden yağmur yağdığı için buzlanma konusunda uyarılarda bulundu.

ANKARA'YA KAR YAĞIŞI NE KADAR DAHA DEVAM EDECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara'da bugün başlayan kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek. Günlerce sürecek olan kar yağışının baraj doluluk oranlarını da arttırması bekleniyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Ankara: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor) 12
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 7
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 17
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 19
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

Meteorolojiden son dakika hava durumu açıklaması! Kar Marmara bölgesine geldi! İstanbula kar yağacak mı? | 13 Ocak 2021 hava durumu METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI! KAR MARMARA BÖLGESİNE GELDİ! İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | 13 OCAK 2021 HAVA DURUMU

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