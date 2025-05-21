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Başkent sokaklarında tehlikeli yolculuk kamerada

Başkent sokaklarında tehlikeli yolculuk kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 01:28
Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Sincan, Fatih Ayaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Patenli 2 gencin trafik akışının normal seyrettiği cadde üzerinde, bir ticari taksinin arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Hem iki genç için hem de diğer sürücüler için tehlikeli olan bu yolculuğu başka bir araç içerisinden kameraya kaydedildi. Ticari taksinin arkasına tutunarak seyahat eden gençler kilometrelerce ilerledikten sonra gözden kayboldular.
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Başkent sokaklarında tehlikeli yolculuk kamerada
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