Sarıyer'de eski kiracı 74 yaşındaki iş yeri sahibini dövdü

Sarıyer'de Taner Koz (74), evinin önündeki arazinin bir bölümünü depo olarak kullanması için Hüseyin A. (37)'ya kiraya verdi. Koz, 5 ay kira ödemediğini öne sürdüğü Hüseyin A.'nın deposunu mahkeme kararıyla tahliye etti. İkili arasında husumet oluştu. Hüseyin A. bunun üzerine eski deposunun yan tarafındaki araziyi kiraladı. Ortak kullanım alanı olduğu belirtilen depo girişini açmak isteyen Koz ile Hüseyin A. arasında kavga çıktı. Hüseyin A. tokat attığı Taner Koz'u yere yatırıp odunla darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Koz, "Beni yere yıktı, bağırta bağırta dövdü, odunu sırtımda kırdı. Kafama çok vurdu. Öldüreceğim, seni yaşatmayacağım" dedi.