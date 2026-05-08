Türkiye’den küresel savunma hamlesi: Başkan Erdoğan SAHA 2026’da güçlü savunma sanayii vurgusu yaptı

Savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranını zirveye taşıyan Türkiye, SAHA 2026 ile dünyaya gövde gösterisi yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen fuar, Türk savunma sistemlerinin ulaştığı teknolojik üstünlüğü gözler önüne sererken; Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Furkan Kaya, savunma sanayiindeki dev hamlelerin küresel dengeleri nasıl değiştirdiğini A Haber ekranlarında analiz etti. Türkiye'nin artık bölgesel bir güçten küresel bir aktöre evrildiğini belirten Kaya, yerli mühimmat ve sistemlerin barışın teminatı olduğunu vurguladı.