Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti: Basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık

Başkan Erdoğan A Millî Basketbol takımını kabul etti: “Basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık”

Giriş: 16.09.2025 19:48
Başkan Erdoğan, 2025 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan Türkiye A Millî Erkek Basketbol Takımını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. NEXT Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Erdoğan, sporcuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ederek, “Çok yaklaşmışken uzanamadığımız kupa için üzgünüz ama basketbolda fevkalade bir ivme yakaladık. 2027 Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da en güçlü takım olacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.
