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Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanı Güler açıklamalarda bulundu

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2024 15:45
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.
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