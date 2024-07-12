12 Temmuz 2024, Cuma
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Başıboş köpek düzenlemesi Meclis'te! AK Parti Grup Başkanı Güler açıklamalarda bulundu
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamalarda bulundu.