30 Haziran 2023, Cuma
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Başı dönünce deprem oluyor sandı, berberi birbirine kattı
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, başı dönünce deprem oluyor sanan bir kişi can havliyle dışarı attı. Berberdekiler peşinde kaçtı. Olay, Silvan ilçesinde bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kişi tıraş olmak için berber koltuğunda oturduğu sırada baş dönmesi yaşadı. Durumu depreme bağlayan şahıs, berberi birbirine katarken, saniyeler içerisinde dükkan içerisinde bulunan 5 kişi dışarı kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.