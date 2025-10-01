01 Ekim 2025, Çarşamba
Başakşehir'de korkutan yangın! 2 katlı plastik malzeme deposu cayır cayır yandı
Başakşehir'de gece saatleri Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. Alevler iş yerini tamamen sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.