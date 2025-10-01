01 Ekim 2025, Çarşamba

Başakşehir'de korkutan yangın! 2 katlı plastik malzeme deposu cayır cayır yandı
Başakşehir’de korkutan yangın! 2 katlı plastik malzeme deposu cayır cayır yandı

Başakşehir'de korkutan yangın! 2 katlı plastik malzeme deposu cayır cayır yandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.10.2025 03:24
Başakşehir'de gece saatleri Metal İş Sanayi Sitesi'nde bulunan plastik malzeme deposunda yangın çıktı. Alevler iş yerini tamamen sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
