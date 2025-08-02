Başakşehir’de kediyi öldüren cani tutuklandı: “Gözümü hırs bürüdü”

İstanbul Başakşehir’de tadilat için gittiği binada bir kediyi tekmeleyerek öldüren Burak A., güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı. İlk ifadesinde “Gözümü hırs bürüdü” diyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kamuoyunda infial yaratan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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