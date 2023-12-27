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Başakşehirde kamyonun çarptığı motokurye öldü

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Giriş: 27.12.2023 16:54
Başakşehir'de kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motokuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.
Başakşehirde kamyonun çarptığı motokurye öldü
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