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Bartın'daki sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

DHA
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Giriş: 21.08.2021 11:17
Bartın Ulus’ta meydana gelen sel afetinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk öldü. Çiftliğin sahibi Atnen Aydoğan, 5 bin tavuğu kurtarabildiklerini ifade ederek, “Üretim çiftliğimize üst tarafındaki köprünün tıkanması sonucu sel suları girdi. 24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama, ben hayatımda böyle sel afeti görmedim” şeklinde konuştu.
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