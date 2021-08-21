Bartın'daki sel felaketinde 24 bin tavuk telef oldu

Bartın Ulus’ta meydana gelen sel afetinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk öldü. Çiftliğin sahibi Atnen Aydoğan, 5 bin tavuğu kurtarabildiklerini ifade ederek, “Üretim çiftliğimize üst tarafındaki köprünün tıkanması sonucu sel suları girdi. 24 bin hayvanı kurtaramadık. 1 milyon 100 bin lira zararımız var. Bizim tesis dere kenarının üzerinde ama, ben hayatımda böyle sel afeti görmedim” şeklinde konuştu.