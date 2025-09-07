07 Eylül 2025, Pazar

Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Giriş: 07.09.2025 22:23
Güncelleme:07.09.2025 22:23
Bartın'ın Arıt Kavşağı'nda seyir halindeki ilerleyen bir otomobil önündeki otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
