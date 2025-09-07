Bartın’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Bartın'ın Arıt Kavşağı'nda seyir halindeki ilerleyen bir otomobil önündeki otomobile arkadan çarptı. Yaşanan kazada iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.