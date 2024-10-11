Bartın’da deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) göre, saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Öte yandan depremin Bartın'ın Amasra ilçesinde 119,64 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.