Barış Boyun çetesinin gençlere rap tuzağı! Suça sürükledi

İtalya'da yakalanan ve orada tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Barış Boyun'a yönelik hazırlanan iddianamede Dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çetenin gençleri nasıl ağa düşürdüğü, onları nasıl suça sürüklediği, onları nasıl kamikaze drone olarak kullandığına ilişkin detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN