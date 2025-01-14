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Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim

Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.01.2025 09:59
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya'dan yurda giriş yaptı. Kırklareli’yi beyaz örtü kapladı. İl genelinde kış tedbirleri sürüyor. 124 araç, 381 personelle ekipler sahada. Karla mücadele için ekipler 7/24 çalışıyor. Dereköy Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
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Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
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