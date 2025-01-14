14 Ocak 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Balkanlardan giriş yaptı! Kırklareli kara teslim
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası Trakya'dan yurda giriş yaptı. Kırklareli’yi beyaz örtü kapladı. İl genelinde kış tedbirleri sürüyor. 124 araç, 381 personelle ekipler sahada. Karla mücadele için ekipler 7/24 çalışıyor. Dereköy Sınır Kapısı’nda kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı. Kar yağışı aralıklı olarak devam ediyor. Bölgeden son durumu A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.