28 Haziran 2024, Cuma
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Balıkesir'de orman yangını! Havadan ve karadan müdahale sürüyor
Son zamanlarda yurdun pek çok noktasında çıkan yangın haberleri ardı ardına gelmeye devam ederken bir yangın haberi de Balıkesir'den geldi. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Öte yandan A Haber muhabiri Yusuf Gül yangına ilişkin detayları A Haber ekranlarından aktardı.