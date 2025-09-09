09 Eylül 2025, Salı

Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı
Balıkesir’de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı

Balıkesir'de amonyum yüklü tır kaza yaptı; 1 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.09.2025 20:17
Olay Savaştepe - Balıkesir karayolunda meydana geldi. Savaştepe'den Balıkesir istikametine gelen 42 AIJ 94 plakalı tır girdiği virajda şo0förün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarına devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri kaza mahalline sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan tırdan şoförü yaralı olarak 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. İtfaiye ekipleri Amonyum nitrat sızıntısına karşı önlem alarak, yolu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.
