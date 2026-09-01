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Balıkçılar 4,5 ay sonra "Vira bismillah" dedi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Balıkçılar 4,5 ay sonra "Vira bismillah" dedi

Yaklaşık 4,5 ay süren av yasağının sona ermesiyle balıkçılar yeniden denize açıldı. Balıkçılığın önemli merkezlerinden biri olan Samsun'da yeni sezon heyecanını A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.

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