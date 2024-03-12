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Bakırköyde'ki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 12.03.2024 14:41
BAKIRKÖY'de 4 kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsü Mehmet F.'nin ifadesinde "Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Tabelalara dikkat etmedim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde dün akşam meydana gelen kazada Mehmet F.'nin kullandığı 34 ER 260 plakalı kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray üst geçidine çarparak 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Aytekin (45) ile Sultan Aytekin (44), Güler Rukiye Aytekin (67) ve Merve Aytekin (16) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. TIR sürücüsü Mehmet F.'nin polise verdiği verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.
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