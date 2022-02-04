Bakırköy’de elektrik akımına kapılan köpek öldü, sahibi gözyaşlarına boğuldu

Bakırköy'de otobüs durağının önünden geçen köpek, elektrik akımına kapılarak öldü. Köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan uzun süre gaözyaşı döktü.

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Olay, Şenlikköy Mahallesi, Florya Caddesi'nde meydana geldi. Pouyan Joharıyan, internet uygulaması üzerinden köpeğini gezdirmesi için Eren Kızılaslan'la anlaştı. Eren Kızılaslan, köpekle caddede yürümeye başladı. Harmanlar otobüs durağına geldiklerinde köpek, elektrik akımına kapıldı. Köpek bir süre can çekiştikten sonra hayatını kaybetti. Eren Kızılaslan, durumu köpeğin sahibi Pouyan Joharıyan'a haber verdi. Durağa gelen Joharıyan, köpeğinin öldüğünü görünce şoka girdi. Gözyaşlarına boğulan kadın, sakinleştirilmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve BEDAŞ ekibi sevk edildi. Ekipler güvenlik şeridi çekerek durağı kapattı. BEDAŞ ekipleri elektrik, kaçağı olan panoyu tamir etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz günlerde de Beşiktaş ve Şişli'de 2 köpek elektrik akımına kapılarak ölmüştü.