18 Temmuz 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın paniği

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.07.2023 11:32
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 4. katında yangın çıktı. Hastalar tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Bakırköy’de hastanede yangın paniği
Bakırköy'de hastanede yangın paniği
İşte Falyalı cinayetindeki köstebek!
İşte Falyalı cinayetindeki köstebek!
Çanakkale’de alevlerle mücadele
Çanakkale'de alevlerle mücadele
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
Kilosu 5 bin liraya satılıyor!
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
Tesettürlü kıza yapılan terbiyesizlik kamerada
Sivrisineklerden nasıl korunuruz?
Sivrisineklerden nasıl korunuruz?
Vücut geliştirmede ölümcül tehlike!
Vücut geliştirmede ölümcül tehlike!
Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti
Vicdansız yavru köpeğe işkence etti! Tepki gösterenleri tehdit etti
1 aydır kayıp! Ünlü ekonomist nerede?
1 aydır kayıp! Ünlü ekonomist nerede?
Yatak fabrikası kül oldu!
Yatak fabrikası kül oldu!
Trafikte dehşet anları! Önce yol kesti ardından...
Trafikte dehşet anları! Önce yol kesti ardından...
Ağzınızın tadı kaçmasın! 200 kat tatlı zehir
Ağzınızın tadı kaçmasın! 200 kat tatlı zehir
Daha Fazla Video Göster