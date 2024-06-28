29 Haziran 2024, Cumartesi
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Bakırköy açıklarında yük gemisi karaya oturdu!
Bakırköy açıklarında demirleyen kuru yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri gemi için kurtarma çalışması başlattı. Rusya’dan Tunus’a giden Lady Ayana isimli kuru yük gemisi Bakırköy Yeşilköy açıklarında demirledikten sora karaya oturdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekipleri gemiyi kurtarma için çalışma başlattı.