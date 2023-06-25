25 Haziran 2023, Pazar
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye Yüzyılı'na yaraşır şekilde hizmet veriyoruz! Ulaşımda rekor üstüne rekor! Köprüler, otoyollar tıklım tıklım...
Dokuz günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Tüm ulaşım hatlarında büyük yoğunluk yaşanırken köprü ve otoyollardaki araç geçişlerinde rekor üstüne rekor kırılmaya başlandı. Havalimanlarında uçak trafiği en pik seviyelere çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'rekor' vurgusunda bulundu. Bakan Uraloğlu, "Güzel ülkemiz, Türkiye; bu kadar eser, hizmet ne ki senin için canımız feda olsun!" ifadelerini kullandı.