20 Eylül 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Giriş: 20.09.2025 10:15
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştireceğini açıkladı.
