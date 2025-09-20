20 Eylül 2025, Cumartesi
Bakan Uraloğlu duyurdu! Turistik Karaelmas treni sonbahar seferlerine başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batı Karadeniz’in doğal ve kültürel mirasını demiryolları aracılığıyla tanıtmak amacıyla yeniden seferlerine başlayan Turistik Karaelmas Ekspresi’nin, 26 Eylül, 10 Ekim ve 14 Kasım 2025 tarihlerinde toplam 3 turistik sefer gerçekleştireceğini açıkladı.