Bakan Bolat: “Eylül ayında ihracatta rekor kırdık"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayarak hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını söyledi. 2025’in ilk 9 ayında ihracatın 200,6 milyar dolara ulaştığını belirten Bolat, “Yıl sonu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefimize Eylül’de ulaştık” dedi. Bolat, Gazze’ye insani yardım götüren Sumud Filosu’na yönelik İsrail saldırılarına da tepki gösterdi.

