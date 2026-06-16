CHP'de kürsüye bu hafta kim çıkacak? Kılıçdaroğlu'nun ihraç listesi genişliyor

CHP'de salı sancısı... Artık siyaset literatürümüze girdi... Başkent'te "Kürsüye kim çıkacak?" sorusuna yanıt aranırken Kılıçdaroğlu, Meclis dengelerini değiştirmek için kolları sıvadı... MYK toplantısında grup başkanvekilliklerinden düşürdüğü Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın yerine atanacak isimler üzerinde çalışırken, Meclis'te iki isme ait isimlikler söküldü. Merak edilen o sorunun yanıtını ise Grup Başkanvekili Murat Emir verdi.