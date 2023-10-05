Bahçelievler'deki doğal gaz patlamasında korkunç gerçek! Kasıt çıktı

İstanbul Bahçelievler’de geçtiğimiz hafta 6 katlı binanın en üst katındaki dairede doğal gaz patlaması yaşandı. Korkunç olayda 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Patlamayla ilgili hazırlanan itfaiye raporu ortaya çıktı. O detay, şok etkisi yarattı: Kasıt var!