Bahçelievler’de kuyumcu soygunu

İstanbul Bahçelievler'de yüzleri maskeli 4 hırsız, girdikleri kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 3 kilogram altını ve 133 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken hırsızlık anında çalan alarmı duyan bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Vatandaşın yanındaki kişiye "Polisi ara" dediği duyuldu.