05 Ekim 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Bahçelievler'de kuyumcu soygunu
Bahçelievler’de kuyumcu soygunu

Bahçelievler'de kuyumcu soygunu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2025 14:20
İstanbul Bahçelievler'de yüzleri maskeli 4 hırsız, girdikleri kuyumcudan 1 dakika içerisinde yaklaşık 15 milyon lira değerindeki 3 kilogram altını ve 133 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Soygun anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken hırsızlık anında çalan alarmı duyan bir vatandaş o anları cep telefonu ile kayda aldı. Vatandaşın yanındaki kişiye "Polisi ara" dediği duyuldu.
Bahçelievler’de kuyumcu soygunu
Kuyumcudan altın ve para çalınması kamerada
Kuyumcudan altın ve para çalınması kamerada
Ata tohumu fasulyeler geleneksel yöntemlerle üretiliyor
Ata tohumu fasulyeler geleneksel yöntemlerle üretiliyor
Sumud yolcusu İsmail Tiryaki A Haber’de
Sumud yolcusu İsmail Tiryaki A Haber’de
Motosiklet mucurlu yolda devrildi
Motosiklet mucurlu yolda devrildi
Bu bahçede 55 çeşit domates, 22 çeşit biber üretiliyor
Bu bahçede 55 çeşit domates, 22 çeşit biber üretiliyor
Avcılar’da kadına şiddet gösteren şahıs tekme tokat dövüldü
Avcılar'da kadına şiddet gösteren şahıs tekme tokat dövüldü
Bahçelievler’de kuyumcu soygunu
Bahçelievler'de kuyumcu soygunu
81 il ayakta! Türkiye Gazze için tek yürek oldu
81 il ayakta! Türkiye Gazze için tek yürek oldu
Çizgili sırtlan böyle görüntülendi
Çizgili sırtlan böyle görüntülendi
Ağrı’da narkotik operasyonu
Ağrı'da narkotik operasyonu
Manisa’da ev yangını
Manisa'da ev yangını
Narkotik operasyonu!
Narkotik operasyonu!
Daha Fazla Video Göster