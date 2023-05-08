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Bahar yağmurları geliyor! Nerelerde sağanak yağış bekleniyor?

A Haber
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Giriş: 08.05.2023 15:36
Türkiye bahar yağmurlarının etkisi altına girecek. Peki sıcaklıklar ne zaman yükselecek, nerelerde sağanak bekleniyor? Havanın durumunu A Haber muhabiri Merve Pekmez’in konuğu olan hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci değerlendirdi.
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