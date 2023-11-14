Bahar Candan tutuklandı mı? 14 Kasım Salı Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?

Polat ailesinin ardından gözler diğer isimlere çevrildi. Son dakika gelen haberlere göre Bahar Candan ve Nihal Candan kardeşlerin gözaltına alındığı haberi duyuruldu. Vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar ve Nihal Candan kardeşler gözaltına mı alındı, neden, ceza aldılar mı?