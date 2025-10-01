Bağcılar’da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, saat 21.20 sıralarında İstanbul Bağcılar Yüzyıl Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli şüpheliler cadde üzerinde seyir halindeki 34 DSK 746 plakalı otomobile silahla birden fazla kez ateş etti. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay sonrası şüpheliler, motosikletle kaçarken ihbar üzerine caddeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili cadde üzerinde çalışma yaptı. Polis ekiplerince şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN