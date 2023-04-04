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Bağcılar'da cinayet anı kamerada

DHA
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Giriş: 04.04.2023 15:17
Bağcılar'da tekstil şirketleri çalışanları arasında çıkan kavgada Canan Çimen (43) silahla vurularak öldürüldü. Beyzbol sopalalarının da kullanıldığı kavgayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.
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