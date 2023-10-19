19 Ekim 2023, Perşembe
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Baba ve oğula 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
Seydişehir ilçesinde babasına ait galerinin önünde cep telefonu kamerasıyla görüntü çeken Furkan Keser, (14) aynı caddedeki galeride çalışan F.Ö. (22) 'Ne bakıyorsun' diye laf atınca kavga çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle sona eren kavganın ardından F.Ö., beraberindeki yakınlarıyla birlikte gelip Furkan Keser ve babası Ali Keser'e (43) sopa ve muştayla saldırdı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.