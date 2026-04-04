Ayvacık'ta şiddetli yağış etkili oldu

Ayvacık ilçesinde 2 gündür etkili olan sağanakhayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağış nedeniyle Ayvacık'ın 3 nolu girişi yolu kapandı,sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Tarım arazilerisular altında kaldı. Çay ve dere suları yollara taştı. Söğütlü köyü Çayiçi bölgesinde taşan dere suları sebebiyle ağılların ve hayvan damlarına geçiş yolu üzerindeki Çayiçi Köprüsü ulaşıma kapatıldı. İlçede bir kamyonet yağmur sularının birikimi nedeniyle şarampole düştü. Bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçede sağanak yağış etkisini sürdürüyor.

